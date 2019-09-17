Проверят, что скрывает красивая упаковка: в Самарской области оценят качество продуктов

СЕГОДНЯ 20:54 2019-09-17T21:10:51+03:00

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Самарская область стала одним из 5 пилотных регионов, где будет оценено качество питания населения в школах и торговых точках. Это исследование поможет узнать, что едят дети во время занятий и дома и насколько доступны товары отечественных производителей для местных жителей.

Проверка школьного питания в Самарской области стартовала уже на этой неделе. Она охватит 521 учебное заведение региона и продлится 14 дней. Результаты исследований будут подведены в начале ноября. Они лягут в основу новых рекомендаций по питанию детей разных возрастов. Особое внимание будет уделено качеству продукции отечественных производителей. Специалисты проверят, насколько данные, указанные на упаковке, соответствуют реальному составу полезных веществ в пищевых товарах.

- Такой подход дает возможность установить, не обманывает ли производитель покупателей с помощью красивой упаковки. Ведь это прямая угроза для жизни людей. Поэтому эта работа крайне важна. Только так мы сможем защитить наших граждан от обмана и сохранить их здоровье, – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Как отмечают в областном правительстве, данные, которые будут получены в ходе мониторинга, позволят оценить, как питаются жители различных регионов, и станут основой для рекомендаций по коррекции рационов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU