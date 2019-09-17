В Отрадном возле остановки общественного транспорта нашли метровые кусты конопли

СЕГОДНЯ 21:48 2019-09-17T21:48:08+03:00

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В Отрадном прокуратура нашла возле остановки общественного транспорта метровые кусты конопли. На наркосодержащие растения сотрудники надзорного ведомства вышли почти случайно. "Помог" им в этом местный житель, которого уличили в незаконном обороте наркотических веществ.

- У мужчины было обнаружено более 1,6 кг дикорастущей конопли. Как выяснилось, собрал он ее этим летом в 100 метрах от дома на Осиновском шоссе за остановкой общественного транспорта. Проверка показала, что в этом месте и сейчас растет конопля. Некоторые кусты даже достигали высоты более 1 метра, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, этот участок находится в муниципальной собственности. В связи с этим прокурор Отрадного направил представление в адрес главы города с требованием устранить нарушения. В результате все очаги дикорастущей конопли возле остановки были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU