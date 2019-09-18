Разработки «АКОМ» - в тренде Первой инжиниринговой конференции

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-18T08:04:15+03:00

В понедельник, 16 сентября, в тольяттинском технопарке "Жигулевская долина" началась Первая инжиниринговая конференция в Самарской области "Инжиниринг

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Новые инструменты экономического роста". Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Организаторами конференции выступают правительство Самарской области и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Двухдневная насыщенная программа конференции включает в себя выставку инжиниринговых проектов Самарской области, серию тематических круглых столов, выступления авторитетных спикеров, серию мастер-классов от экспертов для повышения компетенций в сфере инжиниринга.

Открывая пленарное заседание форума, губернатор Самарской области Д.И. Азаров отметил: "Сегодня мы наблюдаем существенные изменения в организационной и производственной структуре высокотехнологичных предприятий. Создание новых продуктов требует появления принципиально новых технологических решений. Развитие инжиниринга в Самарской области сегодня выходит на передний план, поскольку этот рынок обладает значительным потенциалом роста, служит решению важнейших задач, стоящих перед регионом".

Президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», АО «ГК АКОМ» Н.М.Игнатьев принял участие в конференции с докладом в рамках Пленарного заседания «Национальные проекты и инжиниринг как драйверы технологического роста».

В своем выступлении Николай Михайлович отметил, что Группой компаний «АКОМ» пройден стремительный путь от сборочного производства к Корпорации энергетических решений благодаря реализации целого ряда инжиниринговых решений, партнерству с лучшими мировыми производителями оборудования и программного обеспечения (Sovema, Rosendahl, АО «РТСофт», TESVOLT GmbH), развитию кадрового потенциала (сотрудничество с ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»; опорный ВУЗ региона – СамГТУ) и созданию собственного инжинирингового центра.

Вниманию участников мероприятия были представлены технологии, потребители и потребности инжиниринговых решений Группы компаний «АКОМ»: от традиционных разработок аккумуляторных батарей, согласно требованиям мировых автоконцернов (Toyota,Hyundai, Volkswagen) до готовых решений и передовых технологий систем накопления энергии.

Особый интерес у присутствующих вызвали области применения систем накопления электроэнергии на базе литий-ионных ячеек Tesvolt (лицензиатом которой является Группа компаний АКОМ): покрытие пиков энергопотребления, стабилизация напряжения внешней сети, обеспечение аварийного электроснабжения.Кроме того, пилотныйкейс по замене свинцово-кислых АКБ в источнике бесперебойного питания томографа в «Тольяттинскойгородской клинической больнице №5» со стоимостью на 40% ниже импортных аналогов – первый шаг к решению наиболее острого вопроса – обеспечения бесперебойной работы медицинских учреждений. А готовые решения автономного питания на основе литий-ионных и свинцово-кислотных накопителей энергии для учреждений здравоохранения могут быть реализованычерез финансирование из нацпроекта «Здравоохранение».

Необходимость углубленного развития данного направления поддержали глава региона Д.И. Азаров и почетный гость конференции - заместитель министра промышленности и торговли РФ А.Н. Морозов. В ходе обсуждения был намечен план сотрудничества компании и госструктур. Также свою заинтересованность в совместной работе над проектом выразил ректор СПбПУ А.И. Руцкой.

В заключение своего доклада Президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», АО «ГК АКОМ» Н.М.Игнатьеввыразил пожелание, чтобы как можно больше технологичных научных идей воплощалось в реальный продукт на производстве. В отрасли хит «АКОМ» провел Первую международную конференцию «BatteryInnovation», которая станет ежегодной и является эффективной коммуникационной площадкой как для производителей химических источников тока, так и научных деятелей, вузов, технических экспертов.