2019-09-18T08:13:25+03:00
Общество

Грузовая переправа Октябрьский спуск - Рождествено заработает по-новому с 20 сентября

График движения судов вновь скорректируют
Анастасия ФИЛАТОВА
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Грузовая переправа через Волгу изменит свое расписаниеГрузовая переправа через Волгу изменит свое расписаниеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области вновь меняется расписание грузовой переправы через Волгу. Корректировки затронут график движения судов по маршруту Октябрьский спуск - Рождествено.

- Грузовая переправа начнет работать по-новому с пятницы, 20 сентября, - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Так, ежедневно суда будут отправляться из Самары в 8:00, 12:00 и в 18:00, а из Рождествено в 6:00, 10:30 и 16:30. По пятницам и воскресеньям запланирован дополнительный вечерний рейс. Отправление из Самары в 20:30, а из Рождествено в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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