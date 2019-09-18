2019-09-18T08:31:16+03:00
Происшествия

В Тольятти мужчина повздорил со знакомым и устроил скачки на его машине

В дальнейшем выяснилось, что авто принадлежит совсем другому человеку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Неординарный способ вымещения гнева подвел тольяттинца под уголовную статьюНеординарный способ вымещения гнева подвел тольяттинца под уголовную статьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно во дворе дома на улице Новопромышленной в Тольятти произошло дерзкое нападение на автомобиль ВАЗ-21093. Некий мужчина запрыгнул на машину и повредил ей капот и двери. Сумма ущерба составила 44 тысячи рублей.

- Было установлено, что автомобиль принадлежит жительнице Сызрани, но по доверенности им управлял житель Центрального района Тольятти. Мужчина пояснил, что поздно ночью он повздорил с бывшим мужем своей знакомой, после чего тот и повредил машину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Спустя некоторое время полицейские нашли и задержали вредителя. Им оказался 27-летний молодой человек. Он раскаялся в содеянном и рассказал, что пошел на преступление из-за личных неприязненных отношений. Также он признался, что не знал о принадлежности автомобиля другому человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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