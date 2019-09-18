В Тольятти внепланово проверили, снижают ли компании выбросы в период неблагоприятных метеоусловий

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-18T08:50:02+03:00

В этот раз проверка коснулась двух организаций

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В Тольятти две организации внепланово проверили, чтобы понять, снижали ли они выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. Проверку провели представители минлесхоза совместно с прокуратурой, администрацией города и аккредитованной лаборатории ГБУ СО «Природоохранный центр». Контроллеры побывали в ООО "Автопромснаб" и ООО "Тольяттинский завод стальных колес". Сейчас все пробы отобраны и будут исследованы.

- Одной из главных задач надзорных органов в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду является обеспечение дополнительного контроля за деятельностью предприятий именно в период НМУ. В связи с чем, данная работа в отношении предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, будет министерством продолжена на системной основе. Подобные мероприятия направлены на улучшение качества жизни населения Самарской области, - отметила замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Татьяна Сафронова.

Принять все меры для обеспечения мониторинга качества воздуха в Самарской области и в Тольятти в том числе поручил губернатор Дмитррий Азаров. Особенное внимание уделяют работе предприятий в периоды НМУ, которые периодически наблюдаются на территории Тольятти на протяжении всего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU