Строят больше всех: ГК "Финстрой" попал в тройку лидеров по объему возводимого жилья в Самарской области

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-18T08:51:35+03:00

Рейтинг составлен по данным Единого ресурса застройщика с января по сентябрь 2019

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В Самарской области составили рейтинг строительных компаний, которые возводят больше всего жилья. В перечень попали 61 региональный застройщик. В тройке лидеров: ДК "Древо" и ГК "Новый ДОН", а также ГК "Финстрой", которая заняла второе место. Компания возводит район "Новая Самара, с заявленными 212,5 тыс. кв.м. Рейтинг составлен по данным Единого ресурса застройщиков.

- Застройщик «Новой Самары» улучшили свои показатели в федеральном рейтинге и за последние полгода переместились на одну позицию вверх, с третьего на второе, - отметили в пресс-службе компании.

Единый ресурс застройщиков — проект, который реализуют при поддержке Национального объединения застройщиков жилья, включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU