В Самаре на Губернском рынке нашли санкционные сыры из стран Европы

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-18T09:06:35+03:00

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В Самаре на прилавках вновь нашли санкционные сыры из стран Европы. Ими торговали на Губернском рынке. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

- В ходе проверки помещений рынка у двоих индивидуальных предпринимателей были найдены сыры производства Франции, Голландии, Германии, Италии и Финляндии, которые запрещены к ввозу в РФ. Общий вес санкционной продукции составил 38,4 кг, - рассказали в ведомстве.

Также сотрудники таможни обнаружили на рынке сыры без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов общей массой 21,4 кг. Вся эта продукция была изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU