Пятая победа в сезоне: тольяттинская «Лада» на выезде обыграла «Рязань»

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-18T09:22:25+03:00

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Во вторник, 17 сентября, в Рязани прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным одноименным клубом и тольяттинской командой «Лада». Эта игра стала для клуба из Автограда первой выездной в этом сезоне, но несмотря на это он смог продолжить свою серию побед.

Счет в матче был открыт на 19 минуте. Отличился нападающий «Лады» Юрий Назаров. Увеличить счет тольяттинцам удалось уже в начале второго периода. Шайбу в ворота рязанцев отправил Вячеслав Андрющенко. В третьем периоде игроки «Лады» еще больше увеличили отрыв. Гол забил Александр Тимирев. На 53 минуте матча хозяева площадки немного сократили отставание, отыграв одну шайбу, но переломить ход игры не смогли. В итоге матч завершился со счетом 1:3 в пользу тольяттинцев. Это уже пятая их победа в этом сезоне.

Как сообщает пресс-служба «Лады», следующий матч команда проведет также на выезде. В четверг, 19 сентября, ей предстоит встретится в Казани с клубом «Барс».

ИСТОЧНИК KP.RU