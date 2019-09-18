2019-09-18T09:40:01+03:00
Общество

В Самаре неизвестные вредители похитили более десятка крышек люков

Такое количество люков пропало с тепловых камер с начала 2019 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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По факту похищения крышек люков возбуждено уже 9 уголовных делПо факту похищения крышек люков возбуждено уже 9 уголовных дел
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В Самаре продолжают орудовать любители крышек люков. Они похищают их, оставляя тепловые камеры открытыми и создавая тем самым опасность для остальных жителей города. По словам теплоэнергетиков, с начала 2019 года неизвестные похитили уже более десятка люков.

- Все тепловые камеры, которые остались без люков, оперативно были закрыты. По фактам хищений возбуждены 9 уголовных дел. Вредители не думают о последствиях. А ведь открытые люки представляют опасность для пешеходов и транспорта, - рассказали в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Теплоэнергетики призывают горожан в случае обнаружения открытых тепловых камер сообщать об этом дежурному диспетчеру Предприятия тепловых сетей по телефону: 334-35-90 или оставлять обращения на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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