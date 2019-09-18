В Самаре стартует волонтерская акция по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-18T09:53:02+03:00

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В четверг, 19 сентября в 10.30 в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда-Самара» запустят ежегодную Всероссийскую волонтерскую акцию по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним. Эта масштабная отраслевая инициатива приурочена ко Всемирному дню ответственного потребления пива. В России инициатором акции выступает Союз российских пивоваров. В Самаре мероприятие уже пятый год поддерживает ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

Цель акции - сформировать социальную норму, которая сделает невозможной продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Волонтеры акции, в числе которых сотрудники пивоваренных компаний, представители общественных организаций, журналисты и блогеры посетят торговые точки города. Напомнят продавцам о том, как важно проверять возраст покупателей алкогольной продукции и разместят у касс информационные наклейки. Важной частью миссии волонтеров в торговых точках будет общение с покупателями. Им напомнят о необходимости подтверждать возраст по требованию продавца при покупке алкоголя и проинформируют об установленном законом перечне документов, которые позволяют это сделать.

Акцию поддержали местные пивовары, общественники и молодёжное правительство Самарской области, которое вышло с предложением провести круглый стол, посвященный самым проблемным вопросам: Как меняется ситуация с продажей алкоголя несовершеннолетним? Достаточно ли механизмов общественного контроля для того чтобы алкоголь детям не продавали? Как позиция общественности влияет на культуру потребления пива? Какие меры прилагаются торговые сети, производители, общественные организации? Как всероссийская акция по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним пройдет в Самаре?

Место проведения круглого стола: ул. Лесная, 9, пресс-центр медиахолдинга «Комсомольская правда».

Справка КП: Всемирный день ответственного потребления пива был учрежден по инициативе международных пивоваренных компаний в 2015 году и сегодня проводится более чем в 60 странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU