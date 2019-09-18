Аэропорт Курумоч попал под суд за нарушение требований безопасности полетов

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-18T10:15:18+03:00

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Самарский аэропорт Курумоч попал в судебную тяжбу из-за отсутствия приаэродромной территории. Он должен был ее оборудовать еще в прошлом году, но до сих пор этого не сделал. В итоге Куйбышевский транспортный прокурор обратился в суд с требованием признать действия аэропорта незаконными и обязать его устранить нарушения.

- Аэродром Курумоч в Самаре эксплуатируется без приаэродромной территории. Также установлено, что оператором аэродрома не получено санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора по Самарской области о соответствии требованиям законодательства, - объяснил свои исковые требования прокурор.

Согласно материалам дела, размещенным на сайте Красноглинского районного суда Самары, в апреле 2018 года аэропорт заключил договор с ООО «ТрансПроект СПБ» на разработку проекта решения об установлении приаэродромной территории. Работы должны были выполнить до 20 июля того же года, но обязательства по договору так и не были исполнены. Прокуратура пыталась решить эту проблему без обращения в суд, внеся в феврале 2019 года в адрес международного аэропорта представление с требованием устранить нарушения, но реакции не последовало.

Суд поддержал сторону надзорного ведомства и признал, что аэропорт нарушил требования безопасности полетов воздушных судов, не оборудовав приаэродромную территорию. Сейчас Курумоч занимается подготовкой соответствующего проекта. Кроме того, он намерен обжаловать решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU