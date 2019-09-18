2019-09-18T10:28:36+03:00
Общество

В Самаре застройщика ЖК «Галактика» наказали за «ложную государственность»

Компания размещала на заборе стройплощадки гербы города и Самарской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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На строительную компанию наложат штрафНа строительную компанию наложат штрафФото: Архив "КП"
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В Самаре собираются наложить штраф на ООО «Сити-Строй», которое занимается строительством ЖК «Галактика» на улице Ново-Садовой. Дело в том, что компания разместила на заборе стройплощадки рекламу с изображением гербов Самарской области и Самары, а также с указанием на региональное министерство строительства.

- Использование коммерческой организацией герба Самарской области создает у граждан, в том числе участников долевого строительства, ложное представление о ее принадлежности к государственным структурам, - сочли в администрации Октябрьского района.

По факту нарушения статьи 10.1 закона Самарской области был составлен административный протокол. По мнению административной комиссии, эта реклама придает строительной компании «ложную государственность». Информацию о данном нарушении уже направили в Самарское УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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