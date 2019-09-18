В Самаре застройщика ЖК «Галактика» наказали за «ложную государственность»
В Самаре собираются наложить штраф на ООО «Сити-Строй», которое занимается строительством ЖК «Галактика» на улице Ново-Садовой. Дело в том, что компания разместила на заборе стройплощадки рекламу с изображением гербов Самарской области и Самары, а также с указанием на региональное министерство строительства.
- Использование коммерческой организацией герба Самарской области создает у граждан, в том числе участников долевого строительства, ложное представление о ее принадлежности к государственным структурам, - сочли в администрации Октябрьского района.
По факту нарушения статьи 10.1 закона Самарской области был составлен административный протокол. По мнению административной комиссии, эта реклама придает строительной компании «ложную государственность». Информацию о данном нарушении уже направили в Самарское УФАС.
ИСТОЧНИК KP.RU