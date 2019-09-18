Может усилить команду: «Крылья Советов» заинтересовались полузащитником Павлом Мамаевым

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-18T10:55:34+03:00

Скандально известный футболист только недавно вышел на свободу по УДО

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может подписать полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который был осужден за дебош в Москве прошлой осенью. Как заявил главный тренер самарцев Миодраг Божович после матча 15 сентября, 31-летний футболист «мог бы усилить» клуб. Кроме того, заинтересованность «КС» в скандально известном полузащитнике подтвердил и гендиректор клуба Виталий Шашков.

- Интерес, конечно, есть. Мы рассматриваем всех, кто может усилить нашу команду. Пока никаких предметных разговоров не было, - приводит ТАСС слова Шашкова.

Напомним, что Павел Мамаев освободился по УДО только 17 сентября. Его контракт с «Краснодаром» действует до конца 2019 года. Не исключено, что клуб расторгнет соглашение с футболистом досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU