2019-09-18T11:18:36+03:00
Общество

В Самарской области наградили победителей четвертого чемпионата по стандартам Worldskills компании «Роснефть»

Победители отправятся на национальный чемпионат в Екатеринбург
Кристина АДАЕВА
Поделиться:
Работы участников оценивали 60 экспертовРаботы участников оценивали 60 экспертовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Более 50 лучших специалистов со всей страны в течение двух дней показывали профессиональное мастерство на базе учебного центра АО «Новокуйбышевский НПЗ» и Новокуйбышевского филиала СамГТУ. Конкурсанты соревновались в двух компетенциях: «Охрана труда» и «Лабораторный химический анализ».

Работы участников оценивали 60 экспертов. В их числе начальник исследовательской лаборатории № 1 испытательного центра – центральной заводской лаборатории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Наталья Денисова. Она проверяла одно из конкурсных заданий – участникам нужно были определить содержание фосфатов в природной воде. Эксперт отметила, что конкурсанты справились с заданиями на «отлично». В итоге призеров конкурса оказалось больше планируемого: серебряные медали в компетенции «Лабораторный химический анализ» были вручены сразу трем участникам. Золота была удостоена инженер-химик АО «ВЧНГ» Эржена Битухеева. Первое место в компетенции «Охрана труда» завоевала специалист по ОТ и ПБ Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» Виктория Проскура.

Победители будут представлять компанию «Роснефть на Национальном чемпионате сквозных рабочих специальностей высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech - 2019.

В Самарской области наградили победителей четвертого чемпионата по стандартам Worldskills компании «Роснефть».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на ремонтируемом участке проспекта Кирова открыли четырехполосное движение
Депутаты губдумы предложили предоставлять лесные участки в аренду без торгов для отдыха и туризма
Самара собирается снабжать страны Европы какао-порошком
В Тольятти 8-летний мальчик угодил под колеса «Весты»
В Самаре десятки клещей атаковали на прогулке домашнюю собаку
МЧС: на Самарскую область обрушится сильный дождь и шквалистый ветер до 25 м/с
На трассе в Самарской области неизвестный насмерть сбил мужчину и уехал
Гибнут дикие животные: самарских водителей попросили не лихачить на трассах в темное время суток
Известный стилист Александр Рогов перепутал Самару и Екатеринбург
Ночью в центре Самары на стоянке полыхал BMW X6
Отделалась выговором: чиновница, сделавшая селфи в "шоколадной" ванне, не потеряет свою работу
Может усилить команду: «Крылья Советов» заинтересовались полузащитником Павлом Мамаевым
В Самаре застройщика ЖК «Галактика» наказали за «ложную государственность»
Аэропорт Курумоч попал под суд за нарушение требований безопасности полетов
В Самаре стартует волонтерская акция по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним
В Самаре неизвестные вредители похитили более десятка крышек люков
Принуждали к попрошайничеству: в Тольятти завершили расследование уголовного дела о похищении безногого мужчины
Пятая победа в сезоне: тольяттинская «Лада» на выезде обыграла «Рязань»
В Самаре на Губернском рынке нашли санкционные сыры из стран Европы
Строят больше всех: ГК "Финстрой" попал в тройку лидеров по объему возводимого жилья в Самарской области
Парковок не будет: площадку на Физкультурной в Самаре решили оставить для выгула собак
В Тольятти внепланово проверили, снижают ли компании выбросы в период неблагоприятных метеоусловий
В Тольятти мужчина повздорил со знакомым и устроил скачки на его машине
Грузовая переправа Октябрьский спуск - Рождествено заработает по-новому с 20 сентября
Разработки «АКОМ» - в тренде Первой инжиниринговой конференции
В Отрадном возле остановки общественного транспорта нашли метровые кусты конопли
Пламя охватило квартиру и крышу дома: в поселке Заливное при пожаре погиб мужчина