СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-18T11:18:36+03:00

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Более 50 лучших специалистов со всей страны в течение двух дней показывали профессиональное мастерство на базе учебного центра АО «Новокуйбышевский НПЗ» и Новокуйбышевского филиала СамГТУ. Конкурсанты соревновались в двух компетенциях: «Охрана труда» и «Лабораторный химический анализ».

Работы участников оценивали 60 экспертов. В их числе начальник исследовательской лаборатории № 1 испытательного центра – центральной заводской лаборатории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Наталья Денисова. Она проверяла одно из конкурсных заданий – участникам нужно были определить содержание фосфатов в природной воде. Эксперт отметила, что конкурсанты справились с заданиями на «отлично». В итоге призеров конкурса оказалось больше планируемого: серебряные медали в компетенции «Лабораторный химический анализ» были вручены сразу трем участникам. Золота была удостоена инженер-химик АО «ВЧНГ» Эржена Битухеева. Первое место в компетенции «Охрана труда» завоевала специалист по ОТ и ПБ Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» Виктория Проскура.

Победители будут представлять компанию «Роснефть на Национальном чемпионате сквозных рабочих специальностей высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech - 2019.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/732708" frameborder="0"></iframe> В Самарской области наградили победителей четвертого чемпионата по стандартам Worldskills компании «Роснефть».

ИСТОЧНИК KP.RU