В Самарской области наградили победителей четвертого чемпионата по стандартам Worldskills компании «Роснефть»
Более 50 лучших специалистов со всей страны в течение двух дней показывали профессиональное мастерство на базе учебного центра АО «Новокуйбышевский НПЗ» и Новокуйбышевского филиала СамГТУ. Конкурсанты соревновались в двух компетенциях: «Охрана труда» и «Лабораторный химический анализ».
Работы участников оценивали 60 экспертов. В их числе начальник исследовательской лаборатории № 1 испытательного центра – центральной заводской лаборатории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Наталья Денисова. Она проверяла одно из конкурсных заданий – участникам нужно были определить содержание фосфатов в природной воде. Эксперт отметила, что конкурсанты справились с заданиями на «отлично». В итоге призеров конкурса оказалось больше планируемого: серебряные медали в компетенции «Лабораторный химический анализ» были вручены сразу трем участникам. Золота была удостоена инженер-химик АО «ВЧНГ» Эржена Битухеева. Первое место в компетенции «Охрана труда» завоевала специалист по ОТ и ПБ Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» Виктория Проскура.
Победители будут представлять компанию «Роснефть на Национальном чемпионате сквозных рабочих специальностей высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech - 2019.
В Самарской области наградили победителей четвертого чемпионата по стандартам Worldskills компании «Роснефть».
ИСТОЧНИК KP.RU