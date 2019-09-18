Ночью в центре Самары на стоянке полыхал BMW X6
Пожарные быстро потушили возгорание, но пламя успело серьезно повредить автомобиль
Фото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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В ночь на среду, 18 сентября, в центре Самары произошел пожар. На стоянке во дворе домов на пересечении улиц Вилоновской и Ленинской загорелся автомобиль.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 3:33. Горел автомобиль BMW X6. На месте происшествия работали четверо пожарных. Они ликвидировали возгорание в 3:42, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным оперативного ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU