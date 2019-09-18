2019-09-18T11:23:22+03:00
Общество

Известный стилист Александр Рогов перепутал Самару и Екатеринбург

Конфуз произошел во время съемок премьерного сезона шоу "Рогов в городе"
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: СТСФото: СТС
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В сентябре в эфире телеканала "СТС" стартовало новое шоу "Рогов в городе". В нём известный стилист Александр Рогов преображает российских женщин не в московской "Студии 24", а в их городах, в том числе и в Самаре.

Как говорит сам телеведущий, проект не только о его героях, но и о борьбе Александра Рогова с каждым новым городом, ведь в шоу нет сценария. И Самара подготовила ему свой сюрприз.

- В Самаре случился супер-конфуз. Пока я искал визажиста и парикмахера для съемок в Самаре, перепутал города, - рассказывает Александр Рогов. - Я нашел классных специалистов в одном салоне, что редко бывает. И за день до съемок выяснилось, что этот салон находится в Екатеринбурге. Было много работы и я сам не посмотрел город и не написал, что съемки будут в Самаре.

Так за день до съемок программа осталась без главных специалистов. Стилисту помогла одна из его бывших учениц, которая живет в Самаре, Ирина Лашаева. Визажист и парикмахер были выбраны.

- Все в итоге сложилось хорошо. Как мы с редакторами говорим "наше шоу ведет нас за собой", - отмечает Александр Рогов.

Благодаря этому в кадре появляются очень живые интересные моменты. Какие именно зрители увидят в выпуске о Самаре 29 сентября в эфире телеканала "СТС".

ИСТОЧНИК KP.RU

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