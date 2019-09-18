Гибнут дикие животные: самарских водителей попросили не лихачить на трассах в темное время суток
В Самарской области участились случаи гибели диких животных под колесами автомобилей. Только за минувшую неделю жертвами ДТП стали 8 зверей.
- В период с 9 по 15 сентября в результате ДТП погибли один лось, три косули сибирской и четыре кабана. Это обусловлено высоким (сезонным) уровнем активности животных в это время года и сокращением дальности обзора на дорогах из-за уменьшения светового дня, - рассказали в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.
В связи с этим ведомство призывает водителей соблюдать скоростной режим при движении по трассам вблизи лесных полос. Особенно это касается поездок в темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU