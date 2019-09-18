2019-09-18T11:32:18+03:00
Происшествия

Гибнут дикие животные: самарских водителей попросили не лихачить на трассах в темное время суток

За одну неделю в регионе в ДТП погибли 1 лось, 3 косули и 4 кабана
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области участились ДТП с дикими животнымиВ Самарской области участились ДТП с дикими животнымиФото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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В Самарской области участились случаи гибели диких животных под колесами автомобилей. Только за минувшую неделю жертвами ДТП стали 8 зверей.

- В период с 9 по 15 сентября в результате ДТП погибли один лось, три косули сибирской и четыре кабана. Это обусловлено высоким (сезонным) уровнем активности животных в это время года и сокращением дальности обзора на дорогах из-за уменьшения светового дня, - рассказали в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

В связи с этим ведомство призывает водителей соблюдать скоростной режим при движении по трассам вблизи лесных полос. Особенно это касается поездок в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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