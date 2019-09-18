2019-09-18T11:52:01+03:00
Общество

МЧС: на Самарскую область обрушится сильный дождь и шквалистый ветер до 25 м/с

Погода начнет ухудшаться вечером 18 сентября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев просят по возможности не выходить из домаСамарцев просят по возможности не выходить из домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. По данным ведомства, она начнет портиться уже сегодня вечером. Жителей региона ждут ливень, шквалистый ветер и, возможно, гроза.

- С 19 часов среды, 18 сентября, до 19 часов четверга, 19 сентября, в большинстве районов Самарской области прогнозируется дождь, местами сильный, возможна гроза. Скорость ветра составит 8-13 м/с, местами его порывы будут достигать 20-25 м/с. Температура воздуха днем 11...16 °С, ночью 6...11 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

Буйство стихии жителям региона советуют переждать дома. В случае, если непогода застанет на улице, сотрудники МЧС советуют не ходить и не стоять возле стен домов, недостроев, деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, остановок общественного транспорта. Автомобилистам рекомендуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Кроме того, водителей призывают быть внимательнее и не лихачить на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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