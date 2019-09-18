Самара собирается снабжать страны Европы какао-порошком
В Самаре собираются модернизировать шоколадную фабрику на проспекте Кирова. Предполагается, что обновление предприятия позволит открыть там выпуск новой продукции и сделает возможным начать экспорт в Европу.
- Планируется реконструировать один из корпусов фабрики. Он находится внутри территории, поэтому работы не отразятся на внешнем виде города. Модернизация будет проходить в несколько этапов. Она включает реконструкцию здания и обновление оборудования, - рассказал на встрече с главой Самары Еленой Лапушкиной директор самарского филиала «Нестле Россия» Филипп Ференбах.
По его словам, итоговой целью этого проекта станет выпуск какао-порошка и дальнейший его экспорт из Самары в Европу.
ИСТОЧНИК KP.RU