2019-09-18T14:42:44+03:00
Общество

Николай Игнатьев: «Союз работодателей Самарской области при поддержке Губернатора станет стратегической точкой роста»

17 сентября Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел расширенное заседание Правительства региона и Совета по вопросам стратегического развития
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ключевой темой мероприятия стала корректировка Стратегии развития региона до 2030 года.

Открывая заседание, Губернатор подчеркнул: «Качественно составленная и последовательно реализуемая стратегия – залог успешного развития Самарской области. В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто чётко ставит цели и задачи, ясно представляет свои возможности, максимально эффективно реализует преимущества».

Масштабная работа по корректировке документа, выработке предложений проходила в прошлом году. Тогда в областное правительство поступило более 900 тыс. предложений от жителей области. Каждое предложение было проанализировано, лучшие учтены в обновленной стратегии развития региона.

По вопросам развития промышленности и улучшения инвестиционного климата на заседании выступил Президент ГК «АКОМ», Президент Союза работодателей Самарской области, руководитель регионального отделения РСПП Н.М. Игнатьев. В своем докладе он отметил необходимость активизации участия промышленных предприятий в национальных проектах. К 2024 году более 120 предприятий Самарской области должны включиться в реализацию региональной составляющей нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержки занятости». Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» позволит к концу 2024 года достичь объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции до 4,5 млрд долларов, что выше уровня 2017 года более, чем в 2 раза. Это стало возможным благодаря результативному партнерству промышленности и власти Самарской области, которое уже показывает рост оборота промышленных предприятий за последние 2 года. «АКОМ» – участник данных нацпроектов и готов делиться своим опытом с предприятиями региона.

Важное значение для промышленных предприятий области имеет создание Фонда развития промышленности Самарской области, отличающегося от федерального меньшей суммой льготного целевого займа и более низкой стоимостью проекта. Таким образом, данная мера государственной поддержки будет доступна не только крупному бизнесу, но и малым и средним предприятиям. А это свою очередь поспособствует реализации в регионе Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также Н.М. Игнатьев заострил внимание на том, что в России назрела острая необходимость разработки специальной государственной программы или меры поддержки, направленной на трансфер лучших мировых технологий для ускоренных темпов технологического развития и локализации производства. Необходимо идти не от фундаментальной науки к технологиям, производству и рынку, а от рынка и маркетинга через трансфер технологий к производству и далее науке. Важен вопрос сотрудничества предприятий с ведущими вузами и НИИ с целью коммерциализации научных проектов и внедрения их в производство. Компания «АКОМ» уже ведет работу в данном направлении.

- Союз работодателей Самарской области при поддержке Губернатора региона станет стратегической точкой роста, которая придаст активность и динамику региональным субъектам промышленности, - завершил свою речь глава Ассоциации. - Отвечать приоритетам Российской Федерации и их реализовывать – это высшая степень ответственности и совершенно иной уровень ведения бизнеса. Быть на это способными это и есть наша совместная единая цель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области дадут квартиру девушке, которая в детстве осталась без родителей
Самарские предприниматели впервые смогут размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет
В Самаре на Красноглинском шоссе водитель «Калины» на светофоре протаранил эвакуатор
В Тольятти неудавшиеся наркосбытчики пытались дать взятку полицейскому и прогорели
Успешный дебют: женская баскетбольная «Самара» разгромила ногинский «Спартак-2»
От Элвиса Пресли до Билли Айлиш: тольяттинцам расскажут об истории популярной музыки
Билеты на матч «Крылья Советов» – «Тамбов» 28 сентября на «Самара Арене»: цены, где купить
Самара вошла в топ-10 городов с самыми высокомерными людьми
В Самаре на ремонтируемом участке проспекта Кирова открыли четырехполосное движение
Депутаты губдумы предложили предоставлять лесные участки в аренду без торгов для отдыха и туризма
Самара собирается снабжать страны Европы какао-порошком
В Тольятти 8-летний мальчик угодил под колеса «Весты»
В Самаре десятки клещей атаковали на прогулке домашнюю собаку
МЧС: на Самарскую область обрушится сильный дождь и шквалистый ветер до 25 м/с
На трассе в Самарской области неизвестный насмерть сбил мужчину и уехал
Гибнут дикие животные: самарских водителей попросили не лихачить на трассах в темное время суток