Николай Игнатьев: «Союз работодателей Самарской области при поддержке Губернатора станет стратегической точкой роста»

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-18T14:42:44+03:00

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Ключевой темой мероприятия стала корректировка Стратегии развития региона до 2030 года.

Открывая заседание, Губернатор подчеркнул: «Качественно составленная и последовательно реализуемая стратегия – залог успешного развития Самарской области. В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто чётко ставит цели и задачи, ясно представляет свои возможности, максимально эффективно реализует преимущества».

Масштабная работа по корректировке документа, выработке предложений проходила в прошлом году. Тогда в областное правительство поступило более 900 тыс. предложений от жителей области. Каждое предложение было проанализировано, лучшие учтены в обновленной стратегии развития региона.

По вопросам развития промышленности и улучшения инвестиционного климата на заседании выступил Президент ГК «АКОМ», Президент Союза работодателей Самарской области, руководитель регионального отделения РСПП Н.М. Игнатьев. В своем докладе он отметил необходимость активизации участия промышленных предприятий в национальных проектах. К 2024 году более 120 предприятий Самарской области должны включиться в реализацию региональной составляющей нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержки занятости». Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» позволит к концу 2024 года достичь объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции до 4,5 млрд долларов, что выше уровня 2017 года более, чем в 2 раза. Это стало возможным благодаря результативному партнерству промышленности и власти Самарской области, которое уже показывает рост оборота промышленных предприятий за последние 2 года. «АКОМ» – участник данных нацпроектов и готов делиться своим опытом с предприятиями региона.

Важное значение для промышленных предприятий области имеет создание Фонда развития промышленности Самарской области, отличающегося от федерального меньшей суммой льготного целевого займа и более низкой стоимостью проекта. Таким образом, данная мера государственной поддержки будет доступна не только крупному бизнесу, но и малым и средним предприятиям. А это свою очередь поспособствует реализации в регионе Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также Н.М. Игнатьев заострил внимание на том, что в России назрела острая необходимость разработки специальной государственной программы или меры поддержки, направленной на трансфер лучших мировых технологий для ускоренных темпов технологического развития и локализации производства. Необходимо идти не от фундаментальной науки к технологиям, производству и рынку, а от рынка и маркетинга через трансфер технологий к производству и далее науке. Важен вопрос сотрудничества предприятий с ведущими вузами и НИИ с целью коммерциализации научных проектов и внедрения их в производство. Компания «АКОМ» уже ведет работу в данном направлении.

- Союз работодателей Самарской области при поддержке Губернатора региона станет стратегической точкой роста, которая придаст активность и динамику региональным субъектам промышленности, - завершил свою речь глава Ассоциации. - Отвечать приоритетам Российской Федерации и их реализовывать – это высшая степень ответственности и совершенно иной уровень ведения бизнеса. Быть на это способными это и есть наша совместная единая цель.