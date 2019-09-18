Самара вошла в топ-10 городов с самыми высокомерными людьми

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-18T14:59:45+03:00

Опрос показал, что многие жители столицы 63 региона считают себя лучше и умнее других

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Аналитики составили рейтинг самых высокомерных городов РФ. Всего в списке 25 городов. В него попала и Самара. Она вошла в первую десятку, заняв шестое место. Обошли столицу 63 региона по высокомерию Воронеж, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Краснодар.

В исследовании приняли участие 3 тысячи человек. Им нужно было ответить на вопросы: считаете ли вы себя в чем-то лучше других? Легко ли признаете свои ошибки? Спокойно ли воспринимаете критику? Можете признать, что другие также умны или умнее вас? Оцениваете ли вы социальный статус другого человека?

По словам коммерческого директора агентства ZOOM Market Андрея Штырова, именно эти наводящие вопросы и позволили составить рейтинг. Признать себя высокомерным могут лишь немногие. К примеру, на прямой вопрос об этом 93% респондентов ответили отрицательно.

ИСТОЧНИК KP.RU