Билеты на матч «Крылья Советов» – «Тамбов» 28 сентября на «Самара Арене»: цены, где купить

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-18T15:25:44+03:00

Самый дешевый билет на матч можно будет приобрести за 300 рублей Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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В продажу поступили билеты на матч 11 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Тамбов», который пройдет в субботу, 28 сентября, на стадионе «Самара Арена». Стоимость самого дешевого билета на игру составит 300 рублей.

Купить билеты можно на сайте клуба и в кассах по адресам:

- СК «Металлург», ул. Строителей, 1;

- ТЦ «Сила Спорта», Московское шоссе, 17;

- Центральная касса, БЦ «Москва», Московское шоссе, 55, офис 722, 7 этаж;

- ОДО, ул. Шостаковича, 7;

- ТЦ «Айсберг», ул. Дачная, 2, (1 этаж со стороны Московского шоссе);

- ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5 (1 этаж, галерея вдоль гипермаркета «Ашан», прямо);

- ТРК «Вива Лэнд», пр. Кирова, 147 (по эскалатору на 2 этаж и прямо);

- ТД «Захар», ул. Ново-Садовая, 106 (1 этаж, от входа в ТЦ направо);

- КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106Г;

- ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко, 30 (1 этаж, вход справа от фудкорта);

- ТРЦ «Мега Сити», ул. Ново-Садовая, 160М (1 этаж, вторая линия, у эскалатора, ведущего к фудкорту);

- МОЛЛ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81А (вход со стороны Московского шоссе);

- ТЦ «Русь на Волге», Московское шоссе, 15Б (вход со стороны Московского шоссе, под эскалатором);

- ТЦ «Самолет», Московское шоссе, 185А (1 этаж);

- ДК Тольятти (НП Туристский информационный центр), бульвар Ленина, 1.

Как отмечают в пресс-службе «Крыльев Советов», дети до 6 лет смогут попасть на стадион бесплатно. Родители детей более старшего возраста смогут приобрести для них билеты с скидкой в 50% в ТЦ «Сила Спорта» и на стадионе «Металлург». Билеты в секторы D113 (½), D115 (½) продаваться не будут. Билет за половину стоимости смогут также приобрести инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, инвалиды 1 и 2 групп. Это будут специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе, а также в секторе C117. В секторы 1/2 В526, 1/2 В532 билеты продаваться не будут. Добавим, что при покупке билетов в зону гостеприимства и в зону повышенной комфортности в клубных магазинах ТЦ «Сила Спорта» и СК «Металлург» будет предоставляться разовый автопропуск.

ИСТОЧНИК KP.RU