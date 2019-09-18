Билеты на матч «Крылья Советов» – «Тамбов» 28 сентября на «Самара Арене»: цены, где купить
В продажу поступили билеты на матч 11 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Тамбов», который пройдет в субботу, 28 сентября, на стадионе «Самара Арена». Стоимость самого дешевого билета на игру составит 300 рублей.
Купить билеты можно на сайте клуба и в кассах по адресам:
- СК «Металлург», ул. Строителей, 1;
- ТЦ «Сила Спорта», Московское шоссе, 17;
- Центральная касса, БЦ «Москва», Московское шоссе, 55, офис 722, 7 этаж;
- ОДО, ул. Шостаковича, 7;
- ТЦ «Айсберг», ул. Дачная, 2, (1 этаж со стороны Московского шоссе);
- ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5 (1 этаж, галерея вдоль гипермаркета «Ашан», прямо);
- ТРК «Вива Лэнд», пр. Кирова, 147 (по эскалатору на 2 этаж и прямо);
- ТД «Захар», ул. Ново-Садовая, 106 (1 этаж, от входа в ТЦ направо);
- КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106Г;
- ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко, 30 (1 этаж, вход справа от фудкорта);
- ТРЦ «Мега Сити», ул. Ново-Садовая, 160М (1 этаж, вторая линия, у эскалатора, ведущего к фудкорту);
- МОЛЛ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81А (вход со стороны Московского шоссе);
- ТЦ «Русь на Волге», Московское шоссе, 15Б (вход со стороны Московского шоссе, под эскалатором);
- ТЦ «Самолет», Московское шоссе, 185А (1 этаж);
- ДК Тольятти (НП Туристский информационный центр), бульвар Ленина, 1.
Как отмечают в пресс-службе «Крыльев Советов», дети до 6 лет смогут попасть на стадион бесплатно. Родители детей более старшего возраста смогут приобрести для них билеты с скидкой в 50% в ТЦ «Сила Спорта» и на стадионе «Металлург». Билеты в секторы D113 (½), D115 (½) продаваться не будут. Билет за половину стоимости смогут также приобрести инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, инвалиды 1 и 2 групп. Это будут специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе, а также в секторе C117. В секторы 1/2 В526, 1/2 В532 билеты продаваться не будут. Добавим, что при покупке билетов в зону гостеприимства и в зону повышенной комфортности в клубных магазинах ТЦ «Сила Спорта» и СК «Металлург» будет предоставляться разовый автопропуск.
ИСТОЧНИК KP.RU