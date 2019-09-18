2019-09-18T15:40:54+03:00
Общество

От Элвиса Пресли до Билли Айлиш: тольяттинцам расскажут об истории популярной музыки

Лекцию Льва Ганкина подарит городу ПАО Тольяттиазот в рамках просветительского проекта "Интеллектуальный клуб "Химия слова"
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Лев Ганкин приедет в ТольяттиЛев Ганкин приедет в Тольятти
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В Тольятти начинается уже третий сезон просветительского проекта "Интеллектуальный клуб "Химия слова". 20 сентября в 19.00 в ДК "Тольяттиазот" пройдет лекция журналиста и историка музыки Льва Ганкина. Он расскажет историю популярной музыки "От Элвиса Пресли до Билли Айлиш".

- Идея «Химии слова» как интеллектуального клуба, на мероприятиях которого горожане смогут получать новые знания в различных областях науки и искусства, делиться впечатлениями и обмениваться мнениями друг с другом, абсолютно точно нашла поддержку у публики. В прошлом сезоне зал ДК ТОАЗ неоднократно был полон и зрители с интересом и воодушевлением встречали гостей, которым тольяттинская публика тоже пришлась по душе. Поэтому мы продолжаем развивать проект, искать новые темы и новых лекторов, и надеемся, что в начинающемся сезоне «Химия слова» продолжит радовать тольяттинцев новыми открытиями, - отметила заместитель гендиректора - директора по связям с общественностью и госорганами ЗАО Корпорация "Тольяттиазот".

В формате городского лектория интеллектуальный клуб работает с 2017 года. За это время тольяттинцы смогли услышать лекции известных ученых, журналистов, популяризаторов науки. В этом год горожан ждет лекция от Александра Бадова на тему "как выглядеть стильно и не разориться", в ноябре арт-фотограф Юрий Шалимов подскажет, где искать вдохновение, а в декабре сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин поведает о будущем Земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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