В Тольятти неудавшиеся наркосбытчики пытались дать взятку полицейскому и прогорели

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-18T16:21:04+03:00

Теперь молодым людям придется несколько лет провести в колонии

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Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор двоим молодым людям, которые обвинялись в покушении на сбыт наркотиков и в приготовлении к даче взятки полицейскому. Обоим фигурантам — 27-летнему парню и 26-летней девушке — предстоит долгое время провести за решеткой.

- Было установлено, что в конце 2018 года молодые люди договорились совместно заняться распространением наркотиков. Они приобрели запрещенные вещества через «закладку», а потом отправились в Комсомольский район, чтобы сбыть их, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Попытка заняться незаконным бизнесом провалилась. Молодых людей задержали полицейские. Неудавшиеся наркосбытчики решили избежать наказания и предложили одному из стражей порядка взятку в 250 тысяч рублей. Деньги планировалось передать через посредника, но тот в последний момент отказался.

В конечном итоге эти преступления привели тольяттинцев на скамью подсудимых. Молодого человека приговорили к 8 годам колонии строгого режима, а девушку — к 7 годам колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU