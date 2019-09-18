2019-09-18T17:02:10+03:00
Общество

Самарские предприниматели впервые смогут размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет

Сейчас в регионе идет прием заявок на участие в соответствующих торгах
Илона МАЙСКАЯ
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На торги выставлен 81 лот с рекламными конструкциями различных форматовНа торги выставлен 81 лот с рекламными конструкциями различных форматовФото: Архив "КП"
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В Самарской области продолжается прием заявок на участие в аукционах на право установки рекламных конструкций. На данный момент в регионе выставлен 81 лот. Как отмечают в облправительстве, впервые победители торгов смогут разместить рекламные конструкции сроком на 10 лет.

- Начальные цены по ряду лотов приближены к цене торгов 2014 года. Новая модель торгов позволит участникам минимизировать финансовые риски и поможет осуществлять долгосрочные инвестиции в установку высокотехнологичных рекламных конструкций, - отметил министр имущественных отношений Самарской области Сергей Черепанов.

На торги выставили рекламные конструкции формата 3х6, 4х12, 5х15, в том числе с электронно-цифровой поверхностью. Заявки на участие будут приниматься до 7 октября, сами аукционы начнут проводить с 14 октября.

Напомним, согласно новым правилам, в исторической части Самары теперь нельзя будет размещать крупногабаритные конструкции, а афишные стенды полностью исключили из схемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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