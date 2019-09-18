Директор госпредприятия в Самаре обманул своих коллег на 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 20:10 2019-09-18T20:11:24+03:00

В итоге мужчину признали виновным в мошенничестве, отправили в колонию и попросили вернуть деньги

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56-летнего бывшего директора ГУП Самарской области "Единый информационно-расчетный региональный центр" в Ленинском районном суде признали виновным в совершении мошенничества. Его не только лишили свободы, но и, по иску прокурора региональной столицы, обязали выплатить почти 6 миллионов рублей ущерба, причиненного преступлением.

- Являясь в 2014-2015 гг. директором ГУП "ЕИРРЦ", подсудимый подписал фиктивный договор оказания услуг с ООО «Рекорд» на обновление программного обеспечения и установление новой программы на предприятии. Фактически эту программу организации предложил установить безвозмездно программист, не имеющий какого-либо отношения к ООО «Рекорд, - сообщает прокуратура Самарской области.

В филиале Советского района Самары программу запустили силами работников департамента IT ГУП «ЕИРРЦ», однако работать на ней не смогли из-за необходимости доработки. Директор подписал акты сдачи-приемки работ по установлению программного обеспечения якобы работниками «Рекорда» в 9 районных подразделениях города, хотя в действительности их там не устанавливали. После подписания всех документов на счета указанного ООО было перечислено 5 950 000 рублей.

Судья назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также удовлетворен в полном объеме гражданский иск.

ИСТОЧНИК KP.RU