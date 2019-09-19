В Самаре экс-начальница отдела судебных приставов приукрасила результаты своей работы и попала под суд

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-19T11:25:08+03:00

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов Елены Дедовой, которая обвинялась в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Как выяснили следователи, на преступление ее толкнуло желание приукрасить результаты работы своего отдела.

- в 2017 году Елена Дедова внесла заведомо ложные сведения в 18 506 исполнительных производств о поступлении денег в счет оплаты долгов на общую сумму более 15,8 млн рублей. При этом законных оснований у нее на это не было, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В ближайшее время экс-сотрудница службы судебных приставов предстанет перед судом. Ее дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU