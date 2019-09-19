Самарцев просят оценить качество ремонта дорог в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-19T13:10:35+03:00

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Власти Самарской области решили узнать мнение жителей по поводу качества ремонта дорог, который проводился в этом году. Сегодня, 19 сентября, стартовал, публичный опрос. Он проводится в социальной сети «ВКонтакте».

- Принять участие в опросе может любой пользователь соцсети. Нужно будет выбрать один из 4 вариантов: отлично, дороги ремонтируют очень качественно; хорошо, качество на уровне, но есть замечания; удовлетворительно, качество работ очень среднее, много замечаний; плохо, - сообщают организаторы опроса. К слову, пока лидирует вариант «хорошо», на втором месте - «отлично».

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» должны привести в порядок 104 участка дорог общей протяженностью 257 км. Сейчас общая готовность работ составляет 75%. К настоящему времени дорожники привели в порядок 59 участков, в том числе 43 дороги в Самаре и 16 отрезков региональных трасс общей протяженностью 121,3 км.

ИСТОЧНИК KP.RU