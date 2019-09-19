В Самаре в День чистоты устроят пробежку с уборкой мусора

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-19T13:31:50+03:00

В городе собираются привести в порядок территории двух озер, пляжа и придорожные участки

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В эту субботу, 21 сентября, будет отмечаться всемирный День чистоты, в рамках которого жители различных городов примут участие в уборке мусора. К этой акции присоединится и Самара.

- В Самаре в День чистоты пройдут несколько мероприятий, в том числе очистка территорий города от мусора, сбор отходов для вторичной переработки, обучение раздельному сбору отходов, - сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Так, 21 сентября с 10:00 до 13:00 запланирована экологическая акция на общественном пляже в районе 9-ой Просеки. Здесь горожане займутся уборкой мусора, часть которого пойдет на переработку. При этом часть мероприятия пройдет в формате плоггинга - пробежки, во время которой можно будет собирать мусор.

С 10:00 до 14:00 пройдет уборка мусора вдоль дороги в сторону лагеря отдыха «Волгаренок» (в районе СДТ «Сухая Самарка») и на озере «1-й Затон» в Куйбышевском районе (здесь предусмотрено горячее питание). С 12:00 до 14:00 экологическая акция пройдет на озере в районе дома № 321 по проспекту Кирова, рядом с Самарским техникумом промышленных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU