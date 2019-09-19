Он может упасть: жителей Самары напугал кран на заброшенной стройке, который ветром развернуло на дома

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-19T14:26:45+03:00

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Ураган в Самаре 19 сентября заставил поволноваться не только автомобилистов, многие из которых стали жертвами прицельного «обстрела» падающих деревьев, но и тех людей, которые живут возле недостроенных зданий. Так, сегодня с одного из строящихся домов на машину рухнула фанера, а на проблемной долевке на пересечении улиц Садовой и Вилоновской развернуло строительный кран. Такое опасное передвижение стройтехники вызвало серьезное беспокойство местных жителей. Они опасаются, что он может рухнуть на ближайшие дома.

- Из-за сильного ветра развернуло кран у знаменитого недостроя на пересечении Садовой и Вилоновской. И чего все ждут? Когда рухнет? Как бы не протаранило новостройку рядом, - беспокоятся горожане.

Самарцы просят министерство строительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова не допустить беды и разобраться с «бесхозным» краном на стройке.

ИСТОЧНИК KP.RU