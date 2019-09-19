В Самаре пенсионерка поверила в "денежную реформу" и отдала мошенницам триста тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-19T14:40:07+03:00

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Преступники не устают пользоваться доверчивостью пенсионеров. Очередной случай мошенничества на днях был зафиксирован в Кировском районе областной столицы.

- Бабушке позвонили неизвестные, представились, что из СОБЕСа, и заявили, что ей, как ветерану труда положена компенсация. Также они рассказали, что проводится денежная реформа: давайте мы придем и перепишем ваши деньги на новые, - сообщил сегодня в пресс-центре "КП-Самара" начальник отдела по раскрытию мошенничества управления уголовного розыска областного ГУ МВД Василий Подкорытов.

Пожилая женщина доверилась и подготовила свои сбережения - около 300 тысяч рублей. Вскоре пришли две девушки. Одна предложила хозяйке заполнить анкету, а вторая занималась "заменой" денег. В итоге пожилая самарчанка осталась без крупной суммы денег. Преступников сейчас ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU