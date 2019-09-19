2019-09-19T22:22:47+03:00
Общество

Портал в преисподнюю: в Самаре около ТЦ "Апельчин" растет дыра в асфальте

В нее уже легко может провалиться кошка или маленький ребенок
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Самаре обнаружили дыру вникудаВ Самаре обнаружили дыру вникуда
Изменить размер текста:

Жители Самары обеспокоены дырой в асфальте, которая уже не первый год ширится и растет около трамвайных путей, неподалеку от ТЦ "Апельсин". Дыра небольшая, но, как говорят местные жители, она увеличивается в размерах. А под ней - пустота.

- Внутри дырки пропасть. Не все о ней знают и замечают её, и чуть ли ногой туда не наступают, а нога провалится в неё спокойно, - пишет автор фото.

Уже сейчас в дырку может провалиться кошка или собачка. Легко и угодить в нее ногой, подвернув или сломав ее. Жители просят власти обратить на проблему внимание и заделать "дыру в преисподнюю".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на Авроре 19 сентября уже выпал снега
В Самаре около Фрунзенского моста нашли древние монеты, кресты, трубки и даже кости
Переделать куртку, поменяться вещами и стать частью перфоманса: в Самаре пройдут эко-выходные
Самарцев приглашают на бесплатную диагностику автомобиля
В Самарской области стартовала акция против продажи алкоголя несовершеннолетним
"Она может приютить их у себя": депутат и обмудсмен в Самаре поспорили из-за судьбы бомжей
Фомин попросился на волю: глава Новокуйбышевска подал заявление об увольнении
Самый богатый министр Самарской области стал проректором МГУ
Погода на выходные в Самаре: регион ждет похолодание
В Самаре вернули свет во все пострадавшие из-за урагана дома
Ударилась головой: в Самаре пассажирку маршрутки увезли в больницу после столкновения с автобусом
Полицейские раскрыли тайну исчезновения велосипеда самарца с речного судна
В Самарской области стартует подготовка к осеннему призыву 2019 года
В Самаре собираются построить новый двухполосный мост
В Самаре из 6 автобусных маршрутов уберут кондукторов
В Самаре 125 пассажиров несколько часов ждали вылета самолета в Москву