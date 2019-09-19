Портал в преисподнюю: в Самаре около ТЦ "Апельчин" растет дыра в асфальте
Жители Самары обеспокоены дырой в асфальте, которая уже не первый год ширится и растет около трамвайных путей, неподалеку от ТЦ "Апельсин". Дыра небольшая, но, как говорят местные жители, она увеличивается в размерах. А под ней - пустота.
- Внутри дырки пропасть. Не все о ней знают и замечают её, и чуть ли ногой туда не наступают, а нога провалится в неё спокойно, - пишет автор фото.
Уже сейчас в дырку может провалиться кошка или собачка. Легко и угодить в нее ногой, подвернув или сломав ее. Жители просят власти обратить на проблему внимание и заделать "дыру в преисподнюю".
ИСТОЧНИК KP.RU