2019-09-20T08:30:20+03:00
Общество

Ливень 19 сентября поставил новые рекорды в шести населенных пунктах Самарской области

Больше всего осадков выпало в Клявлино - 25,9 мм
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области 19 сентября был побит "дождливый" рекордВ Самарской области 19 сентября был побит "дождливый" рекордФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области в четверг, 19 сентября, был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Ливень, который обрушился вчера на регион, побил рекорды в 6 населенных пунктах: Тольятти, Новодевичье, Серноводск, Кинель-Черкассы, Клявлино и Челно-Вершины. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Максимальное количество осадков 19 сентября выпало в Клявлино - 25,9 мм, отклонение от предыдущего значения, которое было зафиксировано в 2018 году, составило 13,4 мм. На втором месте по количеству осадков расположилось Новодевичье. Вчера там выпало 23,7 мм осадков. Последний рекорд там был зарегистрирован в 1987 году. В Челно-Вершинах выпало 23,5 мм осадков, это на 13,3 мм больше, чем в 1988 году. Также рекорды 31-летней давности были побиты в Серноводске - 16,7 мм осадков и в Кинель-Черкассах - 16,9 мм осадков.

В Тольятти же был перекрыт абсолютный суточный максимум осадков 1970 года. 19 сентября в Автограде выпало 21,6 мм осадков. Отклонение от предыдущего максимума составило 7,7 мм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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