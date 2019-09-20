Ребят из центра помощи детям позовут в театральный квест в Самаре

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-20T08:35:39+03:00

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В Самаре для ребятишек, попавших в трудную жизненную ситуацию, устроят театральный квест. Спектакль "Маленькая Баба-Яга" в центр помощи детям "Иволга" привезут юные актеры театра "Аленький цветочек", который стал номинантом регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье". Это - одна из инициатив коллектива для популяризации театрального искусства. Ребята сами станут участниками театрального действа, пройдут задания квеста и даже присоединятся к труппе.

- Основная задача игры познакомить детей с составными элементами кукольного спектакля, с законами жизни театра, привить им интерес к театральному искусству, - отмечает руководитель театра Виктор Михайлов.

Организатором фестиваля "Театральное приволжье" в рамках Года театра выступает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. Сейчас региональный этап завершен. Увидеть спектакли, победившие во всех регионах, можно на сайте театральноеприволжье.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU