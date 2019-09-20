2019-09-20T08:35:39+03:00
Общество

Ребят из центра помощи детям позовут в театральный квест в Самаре

Его проведет образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек", номинант регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье"
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
Фестиваль продолжаетсяФестиваль продолжается
Изменить размер текста:

В Самаре для ребятишек, попавших в трудную жизненную ситуацию, устроят театральный квест. Спектакль "Маленькая Баба-Яга" в центр помощи детям "Иволга" привезут юные актеры театра "Аленький цветочек", который стал номинантом регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье". Это - одна из инициатив коллектива для популяризации театрального искусства. Ребята сами станут участниками театрального действа, пройдут задания квеста и даже присоединятся к труппе.

- Основная задача игры познакомить детей с составными элементами кукольного спектакля, с законами жизни театра, привить им интерес к театральному искусству, - отмечает руководитель театра Виктор Михайлов.

Организатором фестиваля "Театральное приволжье" в рамках Года театра выступает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. Сейчас региональный этап завершен. Увидеть спектакли, победившие во всех регионах, можно на сайте театральноеприволжье.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области управляющий базы отдыха разругался с давним другом и сжег автомобиль его матери
Самарский ХК ЦСК ВВС в серии буллитов одержал победу над ХК "Рязань"
Тольяттинская «Лада» на выезде обыграла казанский «Барс»
Ливень 19 сентября поставил новые рекорды в шести населенных пунктах Самарской области
В Самаре на Авроре 19 сентября уже выпал снег
Портал в преисподнюю: в Самаре около ТЦ "Апельсин" растет дыра в асфальте
В Самаре около Фрунзенского моста нашли древние монеты, кресты, трубки и даже кости
Переделать куртку, поменяться вещами и стать частью перфоманса: в Самаре пройдут эко-выходные
Самарцев приглашают на бесплатную диагностику автомобиля
В Самарской области стартовала акция против продажи алкоголя несовершеннолетним
"Она может приютить их у себя": депутат и обмудсмен в Самаре поспорили из-за судьбы бомжей
Фомин попросился на волю: глава Новокуйбышевска подал заявление об увольнении
Самый богатый министр Самарской области стал проректором МГУ
Погода на выходные в Самаре: регион ждет похолодание
В Самаре вернули свет во все пострадавшие из-за урагана дома
Ударилась головой: в Самаре пассажирку маршрутки увезли в больницу после столкновения с автобусом
Полицейские раскрыли тайну исчезновения велосипеда самарца с речного судна
В Самарской области стартует подготовка к осеннему призыву 2019 года
В Самаре собираются построить новый двухполосный мост
В Самаре из 6 автобусных маршрутов уберут кондукторов
В Самаре 125 пассажиров несколько часов ждали вылета самолета в Москву