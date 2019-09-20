2019-09-20T08:43:33+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» на выезде обыграла казанский «Барс»

Это уже 6 победа команды из Автограда в этом сезоне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В четверг, 19 сентября, в Казани прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местным клубом «Барс» и тольяттинской командой «Лада». Несмотря на то, что хозяева площадки первыми открыли счет, гостей из Автограда обыграть они не смогли.

Первый период завершился ничьей - 1:1, но потом тольяттинцы уверенно вырвались вперед. В середине встречи второе очко «Ладе» принес Александр Денежкин, а за полторы минуты до окончания матча еще одну шайбу забил нападающий Денис Шураков. В итоге матч завершился со счетом 1:3 в пользу тольяттинской команды. Это уже шестая ее победа в этом сезоне.

Как сообщает пресс-служба «Лады», следующий матч тольяттинцы проведут также на выезде. В субботу, 21 сентября, им предстоит встретиться в Нижнем Новгороде с клубом «Торпедо-Горький».

ИСТОЧНИК KP.RU

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