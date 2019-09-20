Тольяттинская «Лада» на выезде обыграла казанский «Барс»
В четверг, 19 сентября, в Казани прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местным клубом «Барс» и тольяттинской командой «Лада». Несмотря на то, что хозяева площадки первыми открыли счет, гостей из Автограда обыграть они не смогли.
Первый период завершился ничьей - 1:1, но потом тольяттинцы уверенно вырвались вперед. В середине встречи второе очко «Ладе» принес Александр Денежкин, а за полторы минуты до окончания матча еще одну шайбу забил нападающий Денис Шураков. В итоге матч завершился со счетом 1:3 в пользу тольяттинской команды. Это уже шестая ее победа в этом сезоне.
Как сообщает пресс-служба «Лады», следующий матч тольяттинцы проведут также на выезде. В субботу, 21 сентября, им предстоит встретиться в Нижнем Новгороде с клубом «Торпедо-Горький».
ИСТОЧНИК KP.RU