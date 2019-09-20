Самарский ХК ЦСК ВВС в серии буллитов одержал победу над ХК "Рязань"

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-20T08:57:26+03:00

После этой встречи "летчики" расположились на 12 строчке в турнирной таблице

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В четверг, 19 сентября, в Рязани прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местным одноименным клубом и самарским ХК ЦСК ВВС. Встреча вышла непростой, выявить победителя удалось только в серии буллитов.

Счет в матче открыли самарцы. На седьмой минуте шайбу в ворота хозяев отправил Алексей Волгин. Рязанцы смогли отыграться только во втором периоде. У них отличился нападающий Владислав Волков. В третьем периоде ни одна из команд голами не отметилась. В серии буллитов удача оказалась на стороне "летчиков". Победу команде принес нападающий Алексей Волгин.

Как сообщает пресс-служба ХК ЦСК ВВС, после этой встречи самарцы расположились на 12 строчке в турнирной таблице. Следующий матч они проведут в Казани в субботу, 21 сентября. Их противником станет местный ХК "Барс".

ИСТОЧНИК KP.RU