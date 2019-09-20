2019-09-20T15:38:38+03:00
Общество

В Москве хирурги удалили пациенту из Самарской области гигантскую опухоль весом 20 кг

В операции, которая заняла три часа, приняла участие целая группа врачей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ФГБУ «НМИЦ радиологии»Минздрава РоссииФото: ФГБУ «НМИЦ радиологии»Минздрава России
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В Москве онкохирурги института Герцена провели уникальную операцию пациенту из Самарской области. У мужчины нашли гигантскую неорганную забрюшинную опухоль, удаление которой требует участия большого количества врачей.

- Мужчина живет в отдаленном от центральных городов Самарской области населенном пункте и там врачи, к сожалению, не смогли установить диагноз. В итоге он приехал в Москву и сам обратился в поликлинику Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена. Там медики сразу определили, что у него липосаркома G2 - это разновидность редкой злокачественной быстрорастущей опухоли, - сообщает пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Операция заняла чуть более трех часов и прошла в штатном режиме. Несмотря на большие размеры опухоли, хирургам удалось сохранить все соседние с ней органы. Вес удаленной опухоли составил более 20 кг. Мужчина провел в больнице несколько дней, и на 9 сутки после операции его выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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