Обеспечил себе победу на торгах: в Отрадном ИП попался на коммерческом подкупе в 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-20T15:41:18+03:00

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В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в коммерческом подкупе. Им оказался 54-летний индивидуальный предприниматель из Отрадного.

- По версии следствия, в сентябре 2018 года ИП договорился с директором одного из ООО о том, что тот примет участие в электронном аукционе на выполнение работ лишь формально. За это мужчина пообещал денежное вознаграждение в 700 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате победителем торгов был признал этот индивидуальный предприниматель. После того, как контракт с ним был подписан, мужчина банковским переводом перечислил директору ООО обещанное вознаграждение. Недавно сотрудники ОМВД России по Отрадному задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Сейчас его расследование продолжается. Полицейские устанавливают все детали и обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU