Пляжные "Крылья Советов" обыграли московский "Локомотив" и вышли в полуфинал Кубка России

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-20T16:14:29+03:00

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Самарские "Крылья Советов", принимающие участие в Кубке России по пляжному футболу в Сочи, радуют своих болельщиков хорошими результатами. Сегодня, в пятницу 20 сентября, они преодолели четвертьфинал турнира.

- Пляжные "Крылья Советов" продолжают творить сенсации! После бронзы в чемпионате страны, наша команда вышла в полуфинал Кубка России. Только что был обыгран московский "Локомотив" - 7:4! - сообщает министерство спорта региона.

Хет-трик в игре сделал бразилец Силва Филипе. Следующий матч команда проведет уже завтра. Соперник определится в результате жеребьевке после окончания всех игр четвертьфинала.

КР-2019 Четвертьфинал "Локомотив" - "Крылья Советов". Все голы и лучшие моменты.

ИСТОЧНИК KP.RU