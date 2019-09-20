На фестивале «Пластилиновый дождь» организуют раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 22:25 2019-09-20T22:41:17+03:00

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21 и 22 сентября самарцев ждут насыщенные выходные. В Струковском парке пройдет традиционный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». На нем регоператором будет организован раздельный сбор мусора. Все желающие смогут не только сдать стеклянную, пластиковую или бумажную упаковку от купленной на фестивале еды, но и получить всю интересующую их информацию по раздельному сбору мусора у волонтеров проекта «Вторсырье на благотворительность».

Напомним, на фестивале горожан ждет насыщенная программа - коллективы из Самары, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, а также гости фестиваля из Италии, Аргентины, Швейцарии и Канады. На аллеях парка будут работать театральные площадки, на которых состоятся спектакли для маленьких и взрослых, танцевальные и музыкальные площадки, будут интерактивы с клоунами и мастер-классы с мастерами своего дела. Откроется ярмарка сувениров и ресторанная аллея, на которой можно вкусно отобедать.

ИСТОЧНИК KP.RU