2019-09-21T09:38:02+03:00
Общество

Что это за монстр? Жителей Самары напугал жук-мутант с четырьмя глазами

В социальных сетях предположили, что это обычная медведка
Михаил ГОРЮНОВ
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Медведка удивила горожан ФОТО:Подслушано СамараМедведка удивила горожан ФОТО:Подслушано СамараФото: соцсети
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На днях в социальных сетях Самары появились фотографии весьма внушительного жука. Автор снимка - Юрий - обратился к горожанам с вопросом: что это за существо?

- Зоологи. Что это за монстр? Еще у него крылья размахом с зажигалку. Как и тело. Спланировал с губернской администрации. Четыре глаза! - пишет молодой человек.

В ходе бурного обсуждения звучали различные предположения. Кого-то из пользователей насекомое даже напугало. Однако более стойкие и осведомленные, кажется, нашли ответ на вопрос Юрия:

- Это медведка. Злостный вредитель, вывести сложно, но можно. На ведро воды стакан порошка или другого мыльного средства. Залить по норкам и наблюдайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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