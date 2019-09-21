Что это за монстр? Жителей Самары напугал жук-мутант с четырьмя глазами

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-21T09:38:02+03:00

В социальных сетях предположили, что это обычная медведка

Изменить размер текста: A A

На днях в социальных сетях Самары появились фотографии весьма внушительного жука. Автор снимка - Юрий - обратился к горожанам с вопросом: что это за существо?

- Зоологи. Что это за монстр? Еще у него крылья размахом с зажигалку. Как и тело. Спланировал с губернской администрации. Четыре глаза! - пишет молодой человек.

В ходе бурного обсуждения звучали различные предположения. Кого-то из пользователей насекомое даже напугало. Однако более стойкие и осведомленные, кажется, нашли ответ на вопрос Юрия:

- Это медведка. Злостный вредитель, вывести сложно, но можно. На ведро воды стакан порошка или другого мыльного средства. Залить по норкам и наблюдайте.

ИСТОЧНИК KP.RU