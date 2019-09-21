Что это за монстр? Жителей Самары напугал жук-мутант с четырьмя глазами
На днях в социальных сетях Самары появились фотографии весьма внушительного жука. Автор снимка - Юрий - обратился к горожанам с вопросом: что это за существо?
- Зоологи. Что это за монстр? Еще у него крылья размахом с зажигалку. Как и тело. Спланировал с губернской администрации. Четыре глаза! - пишет молодой человек.
В ходе бурного обсуждения звучали различные предположения. Кого-то из пользователей насекомое даже напугало. Однако более стойкие и осведомленные, кажется, нашли ответ на вопрос Юрия:
- Это медведка. Злостный вредитель, вывести сложно, но можно. На ведро воды стакан порошка или другого мыльного средства. Залить по норкам и наблюдайте.
ИСТОЧНИК KP.RU