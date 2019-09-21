2019-09-21T11:15:16+03:00
Общество

Следующая рабочая неделя в Самаре начнется с мокрого снега

Горожанам советуют одеваться теплее и не забывать зонтики
Михаил ГОРЮНОВ
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Горожан предупреждают об осадкахГорожан предупреждают об осадкахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Первый месяц осени в Самарской области уже намекает на зиму. В регионе уже выпадал снег, его жителям обещают и в понедельник, 23 сентября.

- В начале следующей рабочей недели на Среднюю Волгу выйдет очередной Скандинавский циклон. Он принесет в регион ненастную ветреную погоду с осадками, местами в виде мокрого снега и температурой воздуха характерной началу октября, - сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Синоптики говорят, что днем 23 сентября помимо мокрого снега возможен и обычный дождь. Ветер ожидается северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 17-22м/с. Температура воздуха 5...10 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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