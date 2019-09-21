2019-09-21T12:26:22+03:00
Общество

В Самаре и области почти семь тысяч человек за неделю заболели ОРВИ и гриппом

Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора
Михаил ГОРЮНОВ
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Горожанам советуют пройти вакцинациюГорожанам советуют пройти вакцинациюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области в период с 9 по 15 сентября ОРВИ и гриппом заболели 6871 человек. Из них в Самаре - 3597 случаев. Тем не менее, в регионе сейчас заболеваемость по совокупному населению регистрируется на неэпидемическом уровне.

-По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов парагриппа, - отмечают в областном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что в Самаре и области сейчас проводится прививочная кампания против гриппа. В эпидсезоне 2019-2020гг. планируется привить около 50% населения. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях и на некоторых рабочих местах. Ситуация находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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