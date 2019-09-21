Стали известны составы на матч 10-го тура РПЛ "Ахмат" - "Крылья Советов"

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-21T13:23:28+03:00

Команды уже на стадионе в Грозном Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

У "Ахмата" игру пропускает Швец, у "Крыльев" вернулся после простуды Александр Анюков

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Оглашены составы команд на матч "Ахмат" - "Крылья Советов", который меньше чем через час стартует в Грозном. Клуба встречаются в рамках 10-го тура РПЛ.

- Из-за травм в матче не примут участие Евгений Конюхов, Владимир Полуяхтов и Раду Гынсарь. После простуды в состав вернулся Александр Анюков, - сообщает пресс-служба самарского клуба.

У хозяев игру пропускает дисквалифицированный Швец. Полные составы смотрите ниже.

"Ахмат": 16 Городов, 4 Анхель, 5 Мусалов, 11 Сильва, 15 Семёнов, 18 Понсе, 19 Иванов, 21 Роши, 40 Уциев, 77 Бериша, 88 Глушаков.

Запасные: 42 Мелихов, 6 Гащенков, 7 Митришев, 8 Шиманьски, 9 Михалак, 10 Кадыров, 13 Гиголаев, 20 Нижич, 22 Садулаев, 59 Харин.

"Крылья Советов": 1 Рыжиков, 3 Чернов, 7 Соболев, 8 Гацкан, 17 Зиньковский, 22 Анюков, 23 Комбаров, 28 Антон, 50 Карпов, 77 Кабутов, 99 Канунников.

Запасные: 81 Овсянников, 5 Лысцов, 6 Якуба, 9 Радонич, 10 Терехов, 20 Мияйлович, 40 Тимофеев, 44 Чичерин, 52 Смирнов, 78 Киселёв, 90 Бурлак.

Игра начнется в 15-00 по самарскому времени. За трансляцией следите на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU