С неба сыпятся ледышки: уже несколько дней подряд горожане фотографируют граж в Самаре в сентябре

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-21T15:32:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре выходные выдались крайне дождливыми, несмотря на запланированные активности вне дома. Не повезло, например, зрителям фестиваля "Пластилиновый дождь" - да и актерам. Им пришлось плясать под льющейся сверху водой и сыплющимися ледышками.

- Погодка осенняя такая, кажется, не сентябрь а уже конец октября, - жалуются горожане.

Синоптики ничего хорошего тоже не обещают: по их прогнозам в ближайшие дни будет холодно, а в ночь с воскресенья на понедельник и вовсе пойдет мокрый снег. Хочется верить, что после этого природа даст передышку всем самарцам и тепло и солнце хоть ненадолго, но вернется перед наступлением зимы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/733426" frameborder="0"></iframe> Град в Самаре 21 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU