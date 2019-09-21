С неба сыпятся ледышки: уже несколько дней подряд горожане фотографируют граж в Самаре в сентябре
В Самаре выходные выдались крайне дождливыми, несмотря на запланированные активности вне дома. Не повезло, например, зрителям фестиваля "Пластилиновый дождь" - да и актерам. Им пришлось плясать под льющейся сверху водой и сыплющимися ледышками.
- Погодка осенняя такая, кажется, не сентябрь а уже конец октября, - жалуются горожане.
Синоптики ничего хорошего тоже не обещают: по их прогнозам в ближайшие дни будет холодно, а в ночь с воскресенья на понедельник и вовсе пойдет мокрый снег. Хочется верить, что после этого природа даст передышку всем самарцам и тепло и солнце хоть ненадолго, но вернется перед наступлением зимы.
Град в Самаре 21 сентября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU