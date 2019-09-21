2019-09-21T17:34:17+03:00
Общество

Все решило пару звонков в час ночи: Дмитрий Азаров разобрался в ситуации с неработающей "Ипподром ареной"

Губернатор Самарской области опубликовал видео с решением вопроса на своей странице в Instagram
Михаил ГОРЮНОВ
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Дмитрий Азаров активно следит за тем, что ему пишут в социальных сетяхДмитрий Азаров активно следит за тем, что ему пишут в социальных сетяхФото: соцсети
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вмешался в ситуацию с "Ипподром ареной", где не работает в бассейн. Да и сам спорткомплекс закрыт больше недели. Информацию об этом до главы региона донесли горожане в комментариях.

- Поскольку этот ФОК построен на бюджетные деньги и для людей, он должен работать каждый день, а значит подобный простой - серьезная недоработка, - отмечает Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор начал разбираться и в час ночи позвонил министру спорта, который сказал, что в учреждении отключена горячая вода, поэтому оно закрыто.

- Так как министр затянул решение этой ситуации, пришлось выяснять самому. Переговорил с руководством "СамРЭК", ответственным за подачу тепла. Пока директор спал, задал вопросы его заму. Оказалось, что кроме "Ипподрома", по этой же причине без тепла остался ФОК в Безенчуке. Дал поручение наладить работу котельных, - продолжает Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров вмешался в ситуацию вокруг "Ипподром Арены" в Самаре.

Уже сегодня ему доложили, что в учреждениях газ есть и пошла горячая вода. В понедельник спорткомплексы будут готовы принять детей. Дмитрий Азаров попросил подписчиков написать ему, если со следующей недели работа ФОКов не восстановится. Отметим, что весь процесс решения вопроса губернатор опубликовал в своем аккаунте.

Дмитрий Азаров отчитывает коллег за неработающие ФОКи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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