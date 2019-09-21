В Самаре с понедельника начнут подключать к отоплению больницы, школы и детские сады

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-21T18:03:24+03:00

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С приходом плохой погоды в Самарскую область и в региональную столицу в частности горожан начал волновать вопрос отопления.

- Не подскажите, когда дадут тепло хотя бы в детские сады и школы? Другие муниципалитеты СО уже дали отмашку... - с таким вопросом в твиттере сегодня обратилась к мэру Елене Лапушкиной местная жительница. Глава Самары отреагировала. Уже со следующей недели в учреждения города поступит тепло.

- С понедельника начнём подключать к теплу объекты социальной сферы, - ответила Лапушкина. Добавим, что сегодня, 21 сентября, готовность к отопительному сезону обсудили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Совещание провел первый заместитель мэра Владимир Василенко.

В ходе встречи было подтверждено, что сначала тепло дадут в больницах, детских домах, детских садах и школах. Затем очередь дойдет до многоквартирных домов, которых в городе больше 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU