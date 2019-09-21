2019-09-21T19:04:52+03:00
Спорт

"Не думаю, что он служил бы ориентиром для молодежи": Дмитрий Азаров исключил переход Мамаева в "Крылья Советов"

Полузащитник, с которым расторг контракт "Краснодар", ищет новый клуб
Михаил ГОРЮНОВ
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Павел Мамаев недавно вышел из колонииПавел Мамаев недавно вышел из колонииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал возможность перехода в "Крылья Советов" полузащитника Павла Мамаева, который вместе с Александром Кокориным недавно вышел из колонии. Глава региона считает, что футболиста в команде не будет, хотя ранее представители клуба заявляли о том, что экс-игрок "Краснодара" им интересен.

- Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки… Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодежи клуба, - передает слова Азарова rsport.ria.ru.

По мнению главы региона, переезд в Самару может быть рискованным и для самого Павла.

- У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и "разговаривали по-мужски" с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат, - сказал Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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