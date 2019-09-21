2019-09-21T21:46:09+03:00
Происшествия

В центре Самары горит трехэтажный многоквартирный дом

На месте ЧП на улице Самарской работают пожарные
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте работают сотрудники МЧСНа месте работают сотрудники МЧСФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня вечером, 21 сентября примерно в 20-10, в ЦУКС МЧС поступило сообщение о пожаре в Самарском районе. По словам заявителя, возгорание произошло в жилом трехэтажном многоквартирном доме на улице Самарской.

- По прибытию к месту подразделений ФГКУ "3 отряд ФПС по Самарской области"установлено, что происходит горение квартиры открытым пламенем на 3 этаже, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что здание снаружи кирпичное, внутри деревянное. К месту направлены силы и средства по повышенному рангу вызова "пожар №2". Информация о пострадавших уточняется. По словам очевидцев, в доме были люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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